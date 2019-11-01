РИАМО - 1 ноя. С пятницы в России расширился список товаров, которые должны сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, теперь эта норма распространяется на готовую молочную продукцию.

Соответствующие изменения министерство сельского хозяйства РФ внесло в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. Приказ ведомства вышел в апреле этого года.

Оформлять необходимые документы в системе «Меркурий» теперь нужно для питьевого молока, кисломолочных продуктов (йогурт, кефир, творог и так далее), а также для мороженого. Исключение сделано для плодово-ягодного мороженого и фруктового льда.