РИАМО - 31 окт. В следующем году в Подмосковье обманутым дольщикам планируют выдать около 10 тысяч ключей от новых квартир, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В следующем году у нас план в 10 тысяч ключей. Тоже большой объем, который сегодня достраивается», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что по итогам 2019 года ключи от квартир получат 19 тысяч обманутых дольщиков.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, в первом квартале следующего года планируется вручить 3,5 тысячи ключей.