РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 окт. Порядка 970 миллионов рублей задолжали управляющие компании подмосковного Красногорска за жилищно-коммунальные услуги, сообщил замглавы администрации горокруга Роман Комиссаров.

Очередное совещание по долгам за ЖКУ состоялось в администрации Красногорска в четверг. На нем присутствовали представители администрации муниципалитета, а также ресурсоснабжающих и управляющих организаций, действующих на территории округа.

«Тема задолженности населения и управляющих компаний за ЖКУ на самом деле очень тревожная, и мы будем отрабатывать дальше с привлечением прокуратуры и других структур. Просроченная задолженность управляющих компаний составляет порядка 970 миллионов рублей», – сказал Комиссаров.

Он отметил, что среди красногорских УК наибольшие долги у компаний ООО «ДЭЗ», «Феникс», «Сфера».

«Если «Сфера» и «Феникс» потихоньку выправляют свою ситуацию, то у «ДЭЗ» на данный момент наиболее сложная ситуация», – пояснил Комиссаров.

Он добавил, что администрация совместно с Госжилинспекцией, прокуратурой, ФССП продолжит применять меры для ликвидации задолженности.

«Недобросовестные компании будем лишать лицензии на управление домами. На рынке должны остаться УК, которые будут работать и выполнять свои обязательства в полном объеме», – подчеркнул Комиссаров.