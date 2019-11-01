РИАМО – 1 ноя. В пятницу вступил в силу закон об устойчивом Рунете, он направлен на то, чтобы защитить устойчивую работу интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа, сообщает ТАСС.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон весной этого года. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе сети на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

При этом правительство РФ будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению.

«В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в компетенции кабмина теперь будет и «определение условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам».

Закон об устойчивости Рунета — какой будет сеть после его принятия?>>