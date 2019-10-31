РИАМО - 31 окт. Неизвестные напали на человека на 29-м километре МКАД, они нанесли потерпевшему побои и выстрелили из травматического пистолета, в результате нападения была украдена сумка с предположительно большой суммой денег, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«29-й километр МКАД - неизвестные подошли к автомашине, разбили стекла, похитили у гражданина сумку, в которой, с его слов, находилась крупная денежная сумма, нанесли ему побои и произвели выстрел из травматического пистолета. Гражданина осматривают медики, а мы ищем злоумышленника», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас полицией проводится комплекс мероприятий направленный на задержание нападавших.