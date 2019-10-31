РИАМО - 31 окт. До конца года в Подмосковье сдадут в эксплуатацию девять дорожных объектов, в том числе мост в Щелкове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца года наша задача – сдать девять объектов. В ближайшее время мы заканчиваем строительство моста в Щелкове, жители долгие годы требовали построить мост, который позволит выехать из Щелкова», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В этом году также планируется открыть еще несколько объектов, включая развязку в Красногорске и путепровод в Балашихе.

Кроме того, в ближайшее время откроется западный обход Сергиева Посада.