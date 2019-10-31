РИАМО - 31 окт. Конечный остановочный пункт трех маршрутов «Мострансавто» перенесут от станции метро «Красногвардейская» к метро «Домодедовская» с 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Речь идет о трех автобусных маршрутах №334к Ступино (Автовокзал) – Москва (Красногвардейская), 381к «Кашира (улица Вахрушева) – Москва (Красногвардейская)», №341к Озеры – Москва (Красногвардейская).

«Изменения в транспортной работе связаны с планируемым закрытием автостанции «Красногвардейская». Перенос конечного остановочного пункта введен по предложению межведомственного координационного совета по формированию маршрутной сети смежных межрегиональных маршрутов», - говорится в сообщении

Информацию об изменениях разместят на автобусах, остановочных пунктах, вокзалах и автостанциях. Кроме того, 1 ноября, на остановочных пунктах у метро «Домодедовская» будут работать сотрудники «Мострансавто», которые помогут пассажирам сориентироваться и найти нужные остановки автобусов.

С начала текущего года суммарный пассажиропоток на указанных маршрутах составил более 75 тысяч человек.