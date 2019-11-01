РИАМО - 1 ноя. Парк поездов и инфраструктуру Московского центрального кольца (МЦК) с пятницы перевели на зимний режим работы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«ОАО «РЖД» подготавило парк электропоездов «Ласточка» Московского центрального кольца к работе в зимних условиях. Необходимые проверки, техническое обслуживание и настройку прошел 51 состав», – говорится в сообщении.

Специалисты настроили работу отопительного оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах, проверили системы бортового управления составами, подвагонное оборудование, обогрев системы подачи песка под колеса (противобуксовочная система) и перевели токоприемники на зимний режим работы (увеличили силу нажатия на контактный провод).

Также прошел инструктаж с локомотивными бригадами об особенностях ведения поезда в тяжелых условиях. Особое внимание уделили тренировкам по взаимодействию с городскими службами при возникновении нестандартных ситуаций.