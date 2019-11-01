РИАМО - 1 ноя. Мещанский суд Москвы назначил первое судебное заседание по делу «Седьмой студии» на пятницу, заседание начнется в 10:00.

Ранее было отменено возвращение дела в прокуратуру. Его направили в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Также фигурантами дела стали ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.