РИАМО - 31 окт. Движение на западном объезде Сергиева Посада откроют 15 ноября, объект практически готов, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«15 ноября мы будем готовы открыть движение по третьему завершавшему этапу западного объезда Сергиева Посада. Очень большой объект, 8 километров, движение практически готово», - сказал Гержик в четверг в эфире телеканала «360».

Кроме этого, идет реконструкция Зенинского шоссе (Люберцы) в составе трех объектов. Эти объекты планируют сдать в этом году.

«Мы планируем раньше намеченного срока в декабре открыть рабочее движение на улице 43-й Армии в Подольске. Это очень важная магистраль, которая облегчит транспортную доступность жителям», - уточнил министр.

Масштабный областной проект строительства западного объезда Сергиева Посада, общая протяженность которого составит 14,5 километров, реализуется в три этапа. Первый и второй этапы Западного объезда открыты в 2016 и 2017 годах. Сейчас продолжается строительство третьего этапа: дорога позволит связать южную и северную части города, обеспечить выезд в направлении Москвы без проезда через центральную часть города.

В Люберцах Работы по реконструкции ведутся на участке с 1,9 по 3,2 километр Зенинского шоссе. Завершение работ запланировано на конец 2019 года.

Строительство дороги на улице 43-й Армии в Подольске ведется в рамках госпрограммы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из областного бюджета. После завершения работ дорога станет четырехполосной, ее протяженность составит более 1,3 километра. Улица станет продолжением Южного обхода Подольска, построенного в 2016 году.