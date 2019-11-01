Летом и в начале осени 2019 года погода преподносила москвичам и жителям Подмосковья не всегда приятные сюрпризы: осенняя прохлада пришла в столицу в июле–августе, а летнее тепло – в сентябре. В октябре жители региона тоже успели погреться – прошедший месяц установил новые тепловые рекорды и принес первый снегопады. Будет ли в ноябре еще одна передышка перед долгой зимой, читайте в материале РИАМО.

Рекорд на ноябрьские праздники

© сайт мэра Москвы

Как рассказал РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в первый день ноября москвичам еще придется померзнуть. Днем будет до плюс 1, что ниже климатической нормы.

А вот в субботу и воскресенье начнется постепенное потепление. Ночные температуры будут на уровне 2–3 градусов ниже нуля, в дневное время прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов.

«Волна тепла ожидается на следующей неделе. Ночью в понедельник плюс 1–6, днем 5–10», – рассказал метеоролог.

Так что в День народного единства москвичи смогут порадоваться теплой, хоть и пасмурной погоде. Температура в этот день будет соответствовать началу октября.

А на следующий день после праздника может быть побит очередной рекорд по теплу, если температура достигнет 10 градусов выше нуля. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

По словам специалиста «Фобоса», температура 5–6 ноября зафиксируется на положительных значениях: ночью от плюс 4 до плюс 10-ти, днем от 8 до 13 градусов тепла. Небо будет пасмурным, ожидаются дожди. Ветра при этом почти не будет.

Напомним, что в этом октябре температура неоднократно превышала максимальные для этих дней отметки. А вот ночь на четверг 31 октября стала самой холодной с начала этой осени – температура опустилась до минус 3,4 градуса.

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Когда окончательно похолодает

Синоптики в последнее стараются не давать долгосрочных прогнозов, потому что слишком велика вероятность ошибиться из-за самых разных факторов. Максимально точный прогноз, по словам специалистов, можно дать только на срок три–пять дней.

По данным «Фобоса», в первые две недели ноября сохранится достаточно теплая погода. После ожидающихся тепловых аномалий начала месяца станет лишь немного холоднее к выходным – дневная температура будет достигать 6–7 градусов тепла. Дожди прекратятся, температура сохранится на этом уровне до 14 ноября, когда столбики термометров опустятся еще на пару градусов. 19 ноября похолодает до нуля, а затем температура продержится в диапазоне от плюс 3 до 5 до воскресенья, 24 числа. Понижение же дневной температуры до 0 – минус 2 градусов ожидают на последней неделе ноября.

Прогноз Gismeteo менее радужный. Так, на неделе с 4 ноября синоптики также обещают тепло с дождями, зато потом прогнозируют серьезное похолодание. По данным портала, уже с 11 ноября температура опустится ниже нуля: термометры покажут от минус 4 до минус 13, при этом ночью в выходные прогнозируют 20-градусный мороз. После 18 ноября, по прогнозу, начнет теплеть, и к 22 ноября воздух прогреется до плюс 3, а затем – снова плавное похолодание, и к 27 ноября температура опустится до минус 4-х.

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Солнца все меньше

Постоянный снежный покров в Московском регионе обычно устанавливается во второй половине ноября, в среднем по статистике наблюдений – 26 ноября.

По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура в ноябре – минус 1,2 градуса. А яркое солнце, не скрытое облаками, в последний осенний месяц достигает окон столичных жителей всего на 1,1 часа в сутки. Это приблизительно столько же, сколько в январе (один час).

Самый теплый ноябрь в Московском регионе случился совсем недавно, в 2013 году: тогда за окном в среднем было плюс 4, а 6–7 ноября термометры показывали целых 15–16 градусов выше нуля. Год назад, в 2018-м, в последний месяц осени средняя температура составила 0,6 градуса ниже нуля.

Самый холодный ноябрь в столице за всю историю метеонаблюдений выдался более полутора столетий назад. В далеком 1844 году среднемесячная температура составила минус 8,2 градуса. Почти такими же холодными (минус 8) были ноябри 1993 и 1998 года.