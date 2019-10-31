РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов наградил членов Подольского координационного совета организаций профсоюзов к 90-летию областного объединения, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг в Подольском краеведческом музее состоялось расширенное заседание Подольского координационного совета организаций профсоюзов к 90-летию областного объединения. Перед началом мероприятия Пестов пообщался с лидерами профсоюзного движения и поблагодарил их за работу.

«В честь юбилея организации Пестов вручил муниципальные награды. Почетного знака «За верность Подольску» удостоена Тамара Петрова, почетным знаком «Добро и Милосердие» награждена Валентина Губаревич, знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» вручен Олегу Бахусу, медалью «За безупречную службу» отмечен труд Людмилы Богдановой, почетной грамотой администрации наградили Тамару Липченко. Благодарности главы округа удостоены Николай Андреев и Андрей Ягремцев», – говорится в сообщении.

Руководителей подольских профсоюзных организаций отметили и областными наградами. От имени председателя союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Валентины Кабановой вручили благодарности Татьяне Петровой как председателю Координационного совета профсоюзов горокруга Подольск, а также руководителям профсоюзных организаций, в том числе Татьяне Прохоровой. Почетной грамоты МОООП удостоена Людмила Сидоркина.

Пестов отметил, что профсоюзные организации собрали около 12 миллионов рублей, которые были направлены на благотворительные нужды – ремонт помещений клуба инвалидов «Корсар», приобретение специального оборудования и спортивного инвентаря, другие добрые дела.

«Мы смогли решить многие острые вопросы социальной сферы, ответов на которые ждут от нас жители. Позвольте мне выразить слова благодарности еще раз, сердечно поздравить большой коллектив, состоящий из 280 организаций и 38 тысяч человек. Желаю профсоюзам слаженной работы, доброго здоровья, оптимизма, благополучия, и пусть добро, которое вы несете людям, возвращается вам сторицей», – сказал Пестов.

Председатель Координационного совета профсоюзов Подольска Петрова в ответном слове отметила, что профсоюзы всегда были и остаются защитниками трудового класса.

В координационном совете 21 человек. Ежегодно он обеспечивает соблюдение гарантий трудящихся.