РИАМО – 31 окт. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 70% жителей России считают, что отмечать День народного единства – важно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Треть россиян знают, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства. При этом 24% респондентов называют этот праздник «День единства», а 7% – «День единения России».

«По мнению 68% респондентов, отмечать подобные праздники важно. Преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%)», – говорится в сообщении.

Половина проголосовавших за празднование Дня народного единства уверены, что праздник способствует сплочению. По мнению 10%, он воспитывает патриотизм, а еще 9% считают, что он создает праздничное настроение.

Инициативный всероссийский опрос провели 28 октября. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.