РИАМО - 31 окт. 53-летнюю пациентку с абсцессом головного мозга спасли врачи центральной районной клинической больницы города Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В Ступинскую центральную районную клиническую больницу экстренно поступила 53-летняя женщина с подозрением на инсульт. Пациентка жаловалась на двоение в глазах, онемение правой половины лица и левых конечностей, нарушение речи.

«Изначально мы заподозрили инсульт. Однако выяснилось, что в начале октября женщина перенесла ОРВИ с высокой температурой, кашлем и катаральными явлениями, после чего и возникли симптомы, характерные для инсульта», - сказала заведующая первичным сосудистым отделением больницы Татьяна Ануфриева.

Она добавила, что коллегиально врачи провели пациентке углубленную нейровизуализацию. Мультидисциплинарный подход в диагностическом поиске позволил выявить абсцесс мозга редкой локализации - в стволе головного мозга.

В результате пациентка была доставлена в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в нейрохирургическое отделение третьего уровня для оперативного лечения. Женщина уже успешно прооперирована и в настоящее время проходит первый этап реабилитации.

«Абсцесс мозга - тяжелое, чрезвычайно опасное, но редкое заболевание. Возникает при распространении бактерий из очагов хронической инфекции на фоне сниженного иммунитета. Такими хроническими инфекционными очагами часто являются ЛОР-органы, кариозные зубы», - отметила заведующая рентгенологическим отделением больницы Екатерина Кобякова.