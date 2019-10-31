РИАМО - 31 окт. Проектирование Химкинской развязки завершится в течение двух недель, затем проект уйдет на экспертизу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы заканчиваем проектирование буквально еще 1-2 недели, и она уходит в экспертизу, чтобы приступить к строительству этой развязки. Задача наша построить ее за два года, желательно быстрей. Этот первый вопрос, который я докладывал президенту», - сказал Воробьев в четверг в эфире телеканала «360».

В понедельник глава региона доложил президенту России Владимиру Путину о строительстве Химкинской развязки в рамках рабочей встречи. Он отметил, что до конца года будет объявлен конкурс и определен победитель. Глава государства подчеркнул, что данная развязка очень необходима жителям Химок, поэтому все работы необходимо вести в ускоренном темпе.

Строительство транспортной развязки в Химках планируется начать в конце 2019 – начале 2020 года, объект должен быть готов в 2021 году. Двухуровневая развязка общей протяженностью 3,5 километра с эстакадой через Ленинградское шоссе соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Протяженность путепровода составит около 700 метров.

Сейчас старые и новые Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. На единственной транспортной артерии, соединяющий эти жилые массивы, в часы пик возникают заторы.