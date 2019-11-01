РИАМО - 1 ноя. В преддверии Дня народного единства электропоезда всех направлений Московского транспортного узла перевели на новый график работы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Первого-четвертого ноября пригородные поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений курсируют по измененному расписанию: 1 ноября — по расписанию пятницы; 2 ноября — по расписанию субботы; 3 ноября — по расписанию воскресенья; 4 ноября — по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении.

Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.