РИАМО - 1 ноя. С пятницы между Москвой и Смоленском начнут ходить новые электропоезда «Ласточка» премиум версии, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Состав из 10 вагонов (две соединенные пятивагонные «Ласточки») включает в себя несколько классов комфортности, адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров и оснащен местами для провоза домашних животных», - говорится в сообщении.

Новый состав заменит часть рейсов пятивагонных «Ласточек». Его отличительная черта — несколько классов обслуживания. Можно покупать билеты как в эконом-класс, так и в бизнес-класс.

При этом в «Ласточке» также можно путешествовать с домашними животными, для чего предусмотрены отдельные места.

Из Москвы «Ласточка» №729 будет отправляться ежедневно в 07:10. В столицу из Смоленска «Ласточка» №716 будет выезжать в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:05, а электропоезд №734 — во вторник и воскресенье в 18:47. Поездка займет примерно четыре часа.