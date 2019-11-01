РИАМО - 1 ноя. Сезон технической навигации, осуществляемой ГУП «Мосводосток», завершился в столице в первый день ноября.

Период технической навигации на Москве-реке открылся в апреле. На протяжении полугода специализированный флот ГУП «Мосводосток» ежедневно собирал плавающий мусор, ликвидировал нефтяные загрязнения и проводил очистку дна.

После закрытия сезона гидротехнические сооружения начнут готовить к навигации-2020: проведут плановые профилактические и ремонтные работы. На случай аварийных ситуаций на реке в зимний период остаются работать дежурные суда.