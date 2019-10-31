РИАМО - 31 окт. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного управления федеральной антимонопольной службы России (УФАС) о внесении сведений в отношении ООО «Строй дом плюс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы УФАС РФ по Подмосковью.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Строй дом плюс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Строй дом плюс» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Строй дом плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.