РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 31 окт. Новую парковку оборудуют во дворе домов №№2 и 4 на 3-ем Покровском проезде подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

30 октября сотрудниками управления благоустройства совместно с управляющей компанией «Успех» была организована встреча с жителями многоквартирных домов №№2 и 4 по 3-ему Покровскому проезду. Обсуждались вопросы по устройству парковочного пространства и установке детской игровой площадки.

«По итогам встречи с жителями было принято решение об устройстве парковки возле 2-го и 4-го домов, установке детской игровой площадки с песочным двориком. Помимо игрового комплекса здесь появятся лавочки, урны, качели, балансиры, веревочные канаты, а также будет установлено освещение», – говорится в сообщении.

Детская площадка по данному адресу будет реализована до осени 2020 года по приоритетному проекту губернатора Московской области «Наше Подмосковье».