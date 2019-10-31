РИАМО - 31 окт. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народную артистку РФ, актрису театра и кино Раису Рязанову с юбилеем и отметил ее актерский талант, сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр подчеркнул, что артистка сыграла десятки выдающихся ролей и создала глубокие образы, посредством которых передала широту русской души.

«Ваши героини покоряют своей добротой, искренностью, особым обаянием. Именно поэтому фильмы с Вашим участием пользуются большой популярностью и любовью зрителей», – уверен премьер.

Глава правительства напомнил, что Рязанова сейчас радует многочисленных поклонников яркими работами на сцене московского театра-студии Олега Табакова.

Рязанова – народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Снималась в фильмах «Москва слезам не верит», «Человек на полустанке», «Белый Бим Черное ухо» и других.