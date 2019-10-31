РИАМО - 31 окт. По техническим причинам в четверг вечером увеличен интервал движения поездов против часовой стрелки в юго-восточной части Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Для стабилизации интервала железнодорожники выдали на линию резервный состав и готовят выпустить второй. По часовой стрелке интервал соответствует норме», – говорится в сообщении.

Пассажирам принесли извинения за доставленные сбоем неудобства.

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