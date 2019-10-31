РИАМО - 31 окт. До конца 2019 года на территории Московской области после реконструкции откроются шесть стадионов, которые расположены в Красногорске, Орехово-Зуеве, Ивантеевке, Одинцове, Ногинске и Кашире, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На шести подмосковных стадионах в стадии завершения находятся работы по реконструкции. Внимание уделяется не только покрытию основного поля, но также и трибунам, подтрибунным помещениям, обустройству спортивных площадок на реконструируемых сооружениях», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков.

Он добавил, что Подмосковье часто принимает крупные футбольные соревнования. Одной из ключевых составляющих в успешности выступления самих клубов и привлекательности встреч для болельщиков является современная комфортная инфраструктура. Планируется, что все эти обновленные объекты будут открыты до конца 2019 года.

Футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Красногорске будет оборудовано искусственным покрытием и подогревом, трибунами на 150 зрителей, беговыми дорожками, площадками для воркаута, зонами для игры в волейбол и баскетбол, а также раздевалками и душевыми. Также на прилегающей территории оборудованы авто- и велопарковки.

Стадион «Знамя труда» в Орехово-Зуеве помимо обновленного футбольного поля и зоны разминки обзаведется секторами для прыжков в длину и тройного прыжка, прыжков в высоту, а также универсальной спортплощадкой, трибуной на 2,5 тысячи мест, кассами и камерами хранения для зрителей.

На стадионе «Труд» в Ивантеевке зрители получат возможность наблюдать за соревнованиями с крытых трибун, а спортсмены – играть в футбол, также на территории появится лыжная база. В Одинцове реконструкция центрального стадиона затронет футбольное поле, которое получит подогрев, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и трибуны на 2,5 тысячи мест.

На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Ногинске основное футбольное поле будет заменено на искусственное, обновлены беговые дорожки, сектор для прыжков, универсальная спортивная площадка и две крытые кабины для запасных игроков. На стадионе «Спортклуб Кашира» будет реконструировано футбольное поле, отремонтированы трибуны на 1,5 тысячи мест.