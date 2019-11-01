РИАМО - 1 ноя. В пятницу в Москве начали размещать тематические плакаты ко Дню народного единства, всего на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах появятся 400 плакатов с хештегом #мыедины.

В День народного единства, 4 ноября, тематические праздничные видеоролики будут транслироваться на фасадах домов-книжек и на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате, а также на медиафасаде Центрального телеграфа.

По традиции на городских объектах будет включена тематическая архитектурно-художественная подсветка.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.