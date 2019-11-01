РИАМО - 1 ноя. С 1 ноября по 5 декабря в Москве пройдет II международный фестиваль актуальной классики re:Formers, темой которого станет соединение музыки и других видов искусств, в том числе литературы и живописи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Нашей первоначальной концепцией было представить редкую классическую музыку для редких инструментов и при этом наладить более неформальное общение с аудиторией на концертах. В этом году мы пошли еще дальше и хотим показать все возможные сочетания разных видов искусств, у нас будет не только музыка-театр, но и музыка-перформанс, музыка-живопись, музыка-слово, музыка-видео», – отметили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках – в большом концертном зале парка «Зарядье», Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также в Международном доме музыки и Музее А. Н. Скрябина.

Откроется фестиваль концертом «Миниатюрное навстречу монументальному» авангардной пианистки из Сингапура, «королевы игрушечного пианино» Маргарет Ленг Тан.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут выступления ансамбля Musica Viva под управлением Александра Рудина, певицы Марии Остроуховой, саксофониста Виталия Ватули, пианистов Александра Шайкина и Марии Немцовой, а также других выдающихся музыкантов.

В рамках фестиваля состоятся российская премьера произведений японского композитора Такаси Есиматсу и мировая премьера сонаты французского саксофониста Жана Дени Миша.