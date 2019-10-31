РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий проведет встречу с населением в Малаховке 1 ноября, на ней обсудят благоустройство зоны отдыха «Малаховское озеро», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту пятницу, 1 ноября, в КДЦ «Союз» глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет встречу с жителями. На встрече планируется обсудить вопросы, связанные с ходом благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро», концепцией и основными этапами ее реконструкции. Приглашаются все желающие», – говорится в сообщении.

Жители смогут задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы. Начало в 18:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Шоссейная, дом №2.