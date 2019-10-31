РИАМО – 31 окт. Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева травмировала ногу, когда упала в аэропорту, торопясь на рейс, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей сборной (по футболу – ред.) и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все-таки нет, и на Евро-2020 я еще сыграю», – написала Лопырева в своем Instagram.

Телеведущая поблагодарила стюардов рейса, которые оказали ей помощь и сделали перевязку.

Кроме того, 36-летняя звезда сообщила, что, несмотря на происшествие, она улыбалась, так как ее сопровождал возлюбленный – бизнесмен Игорь Булатов.

Поклонники поддержали модель и пожелали ей скорейшего выздоровления.