РИАМО - 1 ноя. Остановки наземного транспорта рядом со станциями первых двух линий Московских центральных диаметров получили новые названия, названия заменили на маршрутных указателях в транспорте и на остановочных павильонах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В рамках подготовки к запуску МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» для интеграции диаметров в существующую систему городского транспорта ряд остановок наземного транспорта получили новые названия, указывающие на пересадку на МЦД», - говорится в сообщении.

Так, в общей сложности переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 и МЦД-2.

В названия остановок рядом с Московскими центральными диаметрами включили аббревиатуру МЦД. Например, автобусная остановка «Станция Бескудниково» получила новое название «Станция МЦД Бескудниково». А у остановки электробусов

«Платформа Ржевская» и вовсе новое обозначение – «Станция МЦД Рижская».

Через остановки рядом со станциями первых двух диаметров проходят свыше 180 маршрутов «Мосгортранса». Ежедневно ими пользуются более 1,1 миллиона пассажиров.

МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.