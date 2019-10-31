РИАМО - 31 окт. В реанимацию детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой в столице поступил 17-летний юноша в состоянии глубокой комы с тяжелой черепно-мозговой травмой, врачам удалось спасти пострадавшего в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Молодой человек катался на мопеде без шлема и по неосторожности столкнулся с поливальной машиной. Специалисты диагностировали тяжелый ушиб мозга, кровоизлияние и признаки отека. Такие тяжелые травмы могут привести к серьезным осложнениям и к летальному исходу, поэтому в экстренном порядке нейрохирурги приступили к операции.

«Благодаря своевременно проведенной нейрохирургической операции с декомпрессией головного мозга, комплексной терапии, реабилитации и последующей пластике, нам удалось не только избежать тяжелых неврологических последствий травмы, но и восстановить нормальный внешний вид молодому человеку», - сказал главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Он добавил, что пациент еще будет находится под наблюдением некоторое время, а потом шрамы заживут, организм восстановится, и он вернется к своей обычной жизни.

Врачи удалили вдавленные отломки лобной кости, устранили сдавление мозга и восстановили целостность его оболочек. Чтобы справиться с отеком, нейрохирурги приняли решение удалить лобную кость и установить дренаж, снизив при этом давление на мозг. Собственная кость пациента была законсервирована в специальном сохраняющем растворе.

Из-за поражения речевого центра подросток заново учился говорить и воспринимать речь с помощью врачей-реабилитологов. Спустя год лечения пациент полностью восстановился, и нейрохирурги приступили ко второму хирургическому этапу – врачам предстояло восстановить целостность черепа, вернув на место лобную кость.

Реконструировав форму черепа с помощью специального оборудования, врачи создали 3D-модель, по которой провели пластическую операцию по восстановлению дефекта собственной костью пациента. При трансплантации в таких случаях очень важно избежать их отторжения организмом, поэтому использование собственных тканей было наиболее безопасно для пациента.