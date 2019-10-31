РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 окт. Отряд «Витязь-Быково» подмосковного Подольска занял первое общекомандное место на областном слете юных друзей полиции (ЮДП), говорится в сообщении местного отделения ВВПОД «Юнармия».

В четверг на базе Московского государственного областного университета в горокруге Мытищи состоялся финал слета отрядов ЮДП Московской области. Подольск и южное Подмосковье представлял отряд юных друзей полиции «Витязь-Быково» Быковской школы – победитель муниципального и первого зонального этапов слета ЮДП.

«В слете приняли участие 12 отрядов ЮДП образовательных организаций Московской области, занявшие призовые места в четырех зональных этапах слета. В каждую команду входило 10 человек. Возраст участников слета – 12-15 лет. Быковские школьники как всегда выступили достойно, заняли первое общекомандное место и стали лучшим отрядом юных друзей полиции в Московской области», – говорится в сообщении.

Каждый отряд участвовал в пяти конкурсах: «Правовая подготовка», «Медицинская подготовка», «Строевая подготовка», «Спортивная подготовка», конкурсная творческая программа «Наша визитная карточка». Отряд юных друзей полиции «Витязь-Быково» занял по медицинской подготовке третье место, а по строевой, спортивной, и правовой – первое место. Также он стал лучшим в конкурсной творческой программе «Наша визитная карточка».

Слет является одной из форм профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних и проводится министерством образования региона совместно с ГУ МВД России по Московской области.