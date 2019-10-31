РИАМО - 31 окт. Проекты планировки кварталов по программе реновации четырех районов Москвы: Дмитровский, Коньково, Нагорный и Очаково-Матвеевский - представят жителям на экспозициях 1 ноября, говорится в сообщении пресс-службы председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Посмотреть проекты в Дмитровском, Нагорном и Коньково москвичи могут с 1 по 8 ноября. В День народного единства, 4 ноября, экспозиции работать не будут, их работа возобновится 5 ноября», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

Она добавила, что в Очаково-Матвеевском экспозиция будет работать с 1 по 7 ноября без выходных дней. Собрания участников публичных слушаний состоятся 12 ноября.

Экспозиции в районах продлятся неделю, в информационном центре реновации на 2-й Брестской улице, дом 6 продолжится показ проектов. О будущей застройке москвичам расскажут разработчики, ответят на вопросы по проектам.

Во всех районах, куда будут переезжать участники программы реновации, предусмотрено развитие социальной инфраструктуры: строительство детских садов, школ, спортивных объектов.

Районные дома культуры запроектированы в Нагорном и Конькове, здесь же возведут многофункциональный комплекс с центром госуслуг «Мои документы». Наряду с этим в рамках реновации запланировано благоустройство и прилегающих территорий.

«В каждом их четырех районов запланировано строительство спортивных объектов. Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в Очаково-Матвеевском и Дмитровском районах. ФОК в Нагорном районе будет с бассейном, отдельно построят крытый каток. Спорткомплекс в Коньково также планируется с бассейном, а еще с катком и залом для хореографии» - отметила Княжеская.