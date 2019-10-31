РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 окт. Порядка 50 дорожных знаков установят в ЖК «Центральный», расположенном в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи в ноябре по просьбе жителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Житель Балашихи в ходе личного приема главы городского округа Сергея Юрова рассказал, что через внутриквартальную дорогу ЖК «Центральный» проходит поток транзитного транспорта из соседних микрорайонов. Из-за этого движение по территории жилого комплекса становится небезопасным.

«С 1 октября к содержанию дорог приступило муниципальное бюджетное учреждение, мы со своей стороны провели комиссию по безопасности дорожного движения, разработали схемы. В настоящий момент идет реализация этого проекта (изменение схемы дорожного движения в ЖК «Центральный» – ред.). Будет установлено порядка 50 дорожных знаков», – сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Юров поручил завершить работы в ноябре текущего года. Также по просьбе жителей администрация городского округа совместно с отделом ГИБДД проведет комиссию по размещению в жилом комплексе искусственных дорожных неровностей.

На личном приеме у главы Балашихи вопросы жителей касались благоустройства территорий, строительства пешеходных дорожек, водопроводов в частных секторах, развития спорта в микрорайоне Заря, ЖКХ и других тем.