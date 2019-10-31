РИАМО - 31 окт. Привлечение на диспансеризацию мужчин в возрасте от 40 до 55 лет является приоритетом для Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В четверг в Светлогорске под председательством президента России Владимира Путина состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

«Это диспансеризация. У нас серьезная задача - заставить мужчин от 40 до 55 лет проходить диспансеризацию. Очень неохотно в этом возрасте люди проходят необходимые проверки. Начали выезжать на предприятия, активно пропагандировать, как это важно», - сказал Воробьев.

С начала года до середины октября в медицинских учреждениях Московской области диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли более 1,6 миллиона человек, при этом свыше 1,1 миллиона человек прошли именно диспансеризацию. Среди проверенных женщины составили 60%, а мужчины — 40%.