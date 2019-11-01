Дубай – рай для туристов, город, в котором экономическое чудо свершилось буквально на глазах. Он был построен в пустыне, и сейчас это один из самых дорогих городов в мире. Здесь можно отдыхать на пляжах с белоснежным песком, подняться на одну из самых высоких смотровых площадок, прочувствовать атмосферу восточных рынков, закупиться брендами и не бояться, что тебя ограбят. Москвичка Ольга, которая живет в Дубае уже восемь лет, рассказала обозревателю РИАМО, как устроена жизнь в мусульманской стране.
По любви
В 2011 году мой будущий муж, а тогда еще друг, уехал работать в ОАЭ по контракту на два года. Вскоре после этого я окончила в Москве университет, и он пригласил меня переехать к нему.
До переезда я была в Эмиратах дважды, и мне было легко на это решиться. Ведь я переезжала к близкому человеку и была знакома с городом и арабской культурой.
Так, осенью 2011 года я собрала только летние вещи (благодаря чему чемодан оказался небольшим) и переехала жить в Дубай. Для нас двухгодичная командировка растянулась на восемь лет жизни.
За прошедшие годы мы не только поженились и родили ребенка, но и сменили несколько арендованных квартир и вилл в разных районах Дубая.
Последние два года мы живем в эмирате Рас-эль-Хейм. Это северный эмират, сильно отличающийся от Дубая отсутствием небоскребов и количеством людей. Море здесь чище, пляжи практически пусты, но и развлечений гораздо меньше.
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Охлаждаться в торговых центрах
Первое, что приходит на ум, когда говоришь про Дубай, – большая часть населения здесь имеет собственный транспорт. Без машины никуда не доедешь.
Общественный транспорт есть, и он очень современный: метро и автобусы, такси и недавний Dubai Tram - трамвай с небольшим маршрутом, автобусные остановки с кондиционером, поезда метро без машиниста (все автоматическое) и вагоны класса gold - что-то вроде бизнес-класса в метро. Но инфраструктура города больше предназначена для автомобилистов.
Пляжи, парки и торговые центры - основные места скопления людей в Дубае.
В летний период, когда невыносимо жарко, люди проводят много времени в торговых центрах, их огромное количество с развлечениями на любой вкус. Эта особенность обусловлена климатом.
С верблюдов на лексусы
Некоторые в Эмиратах говорят: «арабы пересели с верблюдов на лексусы» звучит грубовато, но очень характеризует ситуацию.
Однажды в торговом центре я видела арабских женщин, облаченных в абаю полностью, с закрытым лицом, которые сидели на полу около бутика с сумками люксового бренда. Им было очень комфортно сидеть на полу, потому что они так привыкли задолго до появления этого торгового центра.
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Монополия и чувство безопасности
Я считаю огромным плюсом чувство безопасности, которое я здесь испытываю.
Люди вокруг доброжелательны и приятны. Дети растут без доступа к алкоголю и наркотикам, оставленный на прилавке кошелек никто не возьмет, а в незапертую машину никто не залезет.
Но я считаю огромным минусом, что в стране абсолютная монополия. Например, придется выбирать из двух одинаково плохо работающих мобильных операторов с дорогостоящим Интернетом с низкой скоростью и низким качеством обслуживания.
Дешевый люкс
Когда я только переехала в Дубай, цены на все были значительно ниже, чем в Москве. Особенно на люксовую одежду, технику и продукты питания.
Сейчас, с учетом повышения курса доллара, все стоит либо так же, либо даже дороже, чем в Москве. Есть ощущение, что цены растут с каждым днем.
Между тем по продуктам из России я не скучаю. По устройству жизни – тоже. Мне кажется, что здесь есть все, даже русская православная церковь! Прекрасный храм находится в эмирате Шарджа, и мы посещаем его на Пасху и Рождество.
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Все кухни мира
В ОАЭ можно попробовать любую кухню мира не только в самых дорогих ресторанах, но и в крошечном ресторане с турецкой или ливанской кухней. Практически за копейки можно поесть бирьяни-рис руками, сидя на полу в кафешке.
Мы любим готовить дома. В супермаркете можно купить русские продукты - гречку, пряники, соленые огурцы и шпроты.
Изобилие экзотических фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов во всех супермаркетах и на рынках тоже вдохновляет на то, чтобы готовить дома.
Пикник в пустыне
Из России мне только не хватает природы, климата, лесов, рек и озер.
Друзья из Москвы часто думают, что, если ты живешь у моря, то постоянно отдыхаешь, или спрашивают: «Ну, как вам работается, где все только и делают, что отдыхают?»
На деле все не так радужно. Восемь месяцев в году, пока стоит великолепная погода, походы на море случаются в основном в выходные. Остальные четыре месяца приходится выживать в изнуряющей жаре в 40-45 градусов. Конечно, есть люди, которые ходят на пляж в такую погоду, но это не про нас.
Очень любим зимой проводить время в пустыне, устраивать пикники в песках и кататься по дюнам - особенная романтика.
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Виза фрилансера
Для легального проживания на территории страны нужна резидентская виза – рабочая или семейная.
Начать жить в ОАЭ несложно, например, можно оформить визу фрилансера и легально жить и работать. Конечно, все стоит денег, за любой документ нужно платить. За визу нужно платить депозит примерно 900 долларов, а еще расходы по оформлению и обязательная медицинская страховка.
У меня виза мужа (husband visa), а может быть виза отца (father visa). С визой мужа и визой отца также можно работать – просто в этом случае они являются спонсорами и несут ответственность. Для работодателей очень удобно нанимать таких сотрудников - не нужно тратиться на визу.
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Сколько нужно денег
За восемь лет проживания в ОАЭ мне удалось поработать в четырех компаниях - в сфере нефти и газа, розничной торговле, организации корпоративных мероприятий, а также личным помощником. В среднем поиск работы занимает от 2-3 недель до полугода в зависимости от того, на какую должность и компанию вы нацелены.
Нужно иметь в виду, что жить в ОАЭ дорого. Чтобы поддерживать комфортный уровень жизни, необходим ежемесячный доход в районе 5 тысяч долларов - в этом случае можно обеспечить себя арендованным жильем, автомобилем и возможностью проводить время как хочется.
Что касается реальных зарплат, разброс большой. Я знакома с людьми с зарплатой в 600 долларов в месяц, как правило, они делят аренду на жилье с сожителями и экономят на всем. Я также знаю тех, кто зарабатывает 13,5 тысячи долларов, и их образ жизни гораздо более разнообразен.
Проще найти работу в сфере обслуживания, например, в продажах и аренде недвижимости. Но нужно иметь в виду, что существует конкуренция в лице филиппинцев, например, которые соглашаются на менее комфортные условия работы и более низкие зарплаты, хотя их квалификация часто не соответствует требованиям работодателей.
Сетевые салоны красоты
Большой популярностью в Дубае пользуются сетевые салоны красоты, где вам одновременно могут сделать маникюр, педикюр, ресницы, брови, массаж шеи, плеч и головы, а также экспресс-уход за кожей лица. Сидя в кресле, можно попивать чай и читать журнал. Такие салоны посещают как арабские девушки, так и европейки. Ценник варьируется, часто есть специальные предложения на набор из нескольких услуг. Но, для сравнения, маникюр - педикюр с обычным покрытием лаком плюс массаж будет стоить около 45 долларов.
Еще есть частные салоны красоты, в которые ходят в основном арабские барышни и очень редко европейки. В таких салонах цены в разы ниже, но и сервис не так хорош, как в сетевых заведениях.
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Без поцелуев и алкоголя
Дубай абсолютно космополитичный город. Коренного населения в ОАЭ около 15%, остальные - экспаты и туристы. В таком смешении культур и нравов находиться очень необычно. Границы дозволенного и запрещенного сильно размываются, их невозможно контролировать на все сто. Поэтому в торговом центре можно встретить полуобнаженных англичанок или русских барышень, несмотря на то, что во всех общественных местах размещают информацию с правилами поведения и примерами приемлемой одежды.
Я люблю следовать принятым правилам и чувствую себя исключительно неловко рядом с арабской семьей, стоя в коротких шортах.
Кроме одежды есть и более жесткие запреты, например, сухой закон. Распивать спиртное в общественных местах строго запрещено, и у нарушителя будут очень большие проблемы, если его арестуют.
Алкоголь можно законно приобрести и употребить в гостинице, ресторане или клубе при отеле. Также есть специализированные алкогольные магазины, в которых можно купить продукцию, но только при наличии лицензии, которую нужно отдельно оформлять и заплатить за нее.
Нарушение правил дорожного движения тоже влечет очень строгое наказание.
И еще нельзя публично проявлять чувство к партнеру. Сейчас мне уже проще, но в первое время нужно было прикладывать усилия, чтобы не поцеловать мужа в общественном месте.
Но мило держать друг друга за руку или тепло обнять любимого человека никто не запретит.
Наши друзья арабы были помолвлены два с половиной года, прежде чем поженились. В период помолвки они жили отдельно друг от друга и встречались только в компании друзей. Спрашивать, была ли у них близость в этот период, я не решалась. У них появилась прекрасная дочка через 9 месяцев после свадьбы. Я думаю, все очень консервативно.
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Стоит ли переезжать
Как ни странно, мы практически не общаемся с русскими в Эмиратах. У меня есть несколько знакомых русских девушек, но мы видимся крайне редко.
Знаю, что есть сообщества русскоговорящих, много людей переезжают из Узбекистана, Украины и Казахстана. ОАЭ очень комфортная страна для мусульман из Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана. У них здесь повышается уровень жизни, к тому же одна религия - и есть все условия, чтобы в любом месте в любое время совершить намаз.
Я занималась изучением арабского языка на курсах, но он мне не особо пригодился, так как местные всегда переходят на английский, когда общаются с европейцами.
На английском в ОАЭ говорят все. Его учат в школах, на нем ведут деловую переписку, показывают фильмы в кинотеатрах. Знания английского языка будет достаточно для общения, но, придя в госучреждение, где все эмиратцы, всегда полезно поздороваться или поблагодарить на арабском языке.
Это мусульманская страна, поэтому будьте готовы, что под окном в 5 утра будет звучать азан, то есть призыв к молитве, а свинину можно будет приобрести только в специализированных отделах.
Если честно, я бы никогда не решилась переехать в ОАЭ сама. Без помощи моего мужа мне было бы крайне сложно привыкнуть к жизни в мусульманской стране и наладить быт в целом.
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