Дубай – рай для туристов, город, в котором экономическое чудо свершилось буквально на глазах. Он был построен в пустыне, и сейчас это один из самых дорогих городов в мире. Здесь можно отдыхать на пляжах с белоснежным песком, подняться на одну из самых высоких смотровых площадок, прочувствовать атмосферу восточных рынков, закупиться брендами и не бояться, что тебя ограбят. Москвичка Ольга, которая живет в Дубае уже восемь лет, рассказала обозревателю РИАМО, как устроена жизнь в мусульманской стране.

По любви

© из архива Ольги

В 2011 году мой будущий муж, а тогда еще друг, уехал работать в ОАЭ по контракту на два года. Вскоре после этого я окончила в Москве университет, и он пригласил меня переехать к нему.

До переезда я была в Эмиратах дважды, и мне было легко на это решиться. Ведь я переезжала к близкому человеку и была знакома с городом и арабской культурой.

Так, осенью 2011 года я собрала только летние вещи (благодаря чему чемодан оказался небольшим) и переехала жить в Дубай. Для нас двухгодичная командировка растянулась на восемь лет жизни.

За прошедшие годы мы не только поженились и родили ребенка, но и сменили несколько арендованных квартир и вилл в разных районах Дубая.

Последние два года мы живем в эмирате Рас-эль-Хейм. Это северный эмират, сильно отличающийся от Дубая отсутствием небоскребов и количеством людей. Море здесь чище, пляжи практически пусты, но и развлечений гораздо меньше.

Из Марселя в Москву: вернуться в Россию после трехсот жалоб на Париж>>

Охлаждаться в торговых центрах

© из архива Ольги

Первое, что приходит на ум, когда говоришь про Дубай, – большая часть населения здесь имеет собственный транспорт. Без машины никуда не доедешь.

Общественный транспорт есть, и он очень современный: метро и автобусы, такси и недавний Dubai Tram - трамвай с небольшим маршрутом, автобусные остановки с кондиционером, поезда метро без машиниста (все автоматическое) и вагоны класса gold - что-то вроде бизнес-класса в метро. Но инфраструктура города больше предназначена для автомобилистов.

Пляжи, парки и торговые центры - основные места скопления людей в Дубае.

В летний период, когда невыносимо жарко, люди проводят много времени в торговых центрах, их огромное количество с развлечениями на любой вкус. Эта особенность обусловлена климатом.

С верблюдов на лексусы

© из архива Ольги

Некоторые в Эмиратах говорят: «арабы пересели с верблюдов на лексусы» звучит грубовато, но очень характеризует ситуацию.

Местных как будто накрыло изобилием в одночасье: еще вчера их семьи жили в пустыне, пасли верблюдов и не знали, что такое iPhone, Dolce & Gabbana, туризм и мировая экономика.

Однажды в торговом центре я видела арабских женщин, облаченных в абаю полностью, с закрытым лицом, которые сидели на полу около бутика с сумками люксового бренда. Им было очень комфортно сидеть на полу, потому что они так привыкли задолго до появления этого торгового центра.

Из Москвы в Мадрид: жить без стресса и банковской карты>>

Монополия и чувство безопасности

Я считаю огромным плюсом чувство безопасности, которое я здесь испытываю.

Люди вокруг доброжелательны и приятны. Дети растут без доступа к алкоголю и наркотикам, оставленный на прилавке кошелек никто не возьмет, а в незапертую машину никто не залезет.

Что говорить, мы даже входную дверь дома не закрываем на замок.

Но я считаю огромным минусом, что в стране абсолютная монополия. Например, придется выбирать из двух одинаково плохо работающих мобильных операторов с дорогостоящим Интернетом с низкой скоростью и низким качеством обслуживания.

Дешевый люкс

© из архива Ольги

Когда я только переехала в Дубай, цены на все были значительно ниже, чем в Москве. Особенно на люксовую одежду, технику и продукты питания.

Сейчас, с учетом повышения курса доллара, все стоит либо так же, либо даже дороже, чем в Москве. Есть ощущение, что цены растут с каждым днем.

Между тем по продуктам из России я не скучаю. По устройству жизни – тоже. Мне кажется, что здесь есть все, даже русская православная церковь! Прекрасный храм находится в эмирате Шарджа, и мы посещаем его на Пасху и Рождество.

Из Москвы в Израиль: москвичка Маня о том, как сменить имя и обрести свободу в Тель‑Авиве>>

Все кухни мира

В ОАЭ можно попробовать любую кухню мира не только в самых дорогих ресторанах, но и в крошечном ресторане с турецкой или ливанской кухней. Практически за копейки можно поесть бирьяни-рис руками, сидя на полу в кафешке.

Мы любим готовить дома. В супермаркете можно купить русские продукты - гречку, пряники, соленые огурцы и шпроты.

Изобилие экзотических фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов во всех супермаркетах и на рынках тоже вдохновляет на то, чтобы готовить дома.

Пикник в пустыне

© из архива Ольги

Из России мне только не хватает природы, климата, лесов, рек и озер.

Друзья из Москвы часто думают, что, если ты живешь у моря, то постоянно отдыхаешь, или спрашивают: «Ну, как вам работается, где все только и делают, что отдыхают?»

На деле все не так радужно. Восемь месяцев в году, пока стоит великолепная погода, походы на море случаются в основном в выходные. Остальные четыре месяца приходится выживать в изнуряющей жаре в 40-45 градусов. Конечно, есть люди, которые ходят на пляж в такую погоду, но это не про нас.

Очень любим зимой проводить время в пустыне, устраивать пикники в песках и кататься по дюнам - особенная романтика.

Из Москвы на Панган: влюбиться в дауншифтера и жить в «лагере для взрослых»>>

Виза фрилансера

Для легального проживания на территории страны нужна резидентская виза – рабочая или семейная.

Начать жить в ОАЭ несложно, например, можно оформить визу фрилансера и легально жить и работать. Конечно, все стоит денег, за любой документ нужно платить. За визу нужно платить депозит примерно 900 долларов, а еще расходы по оформлению и обязательная медицинская страховка.

У меня виза мужа (husband visa), а может быть виза отца (father visa). С визой мужа и визой отца также можно работать – просто в этом случае они являются спонсорами и несут ответственность. Для работодателей очень удобно нанимать таких сотрудников - не нужно тратиться на визу.

«Я побывала в бельгийской тюрьме»: за что могут не пустить в Шенген>>

Сколько нужно денег

© из архива Ольги

За восемь лет проживания в ОАЭ мне удалось поработать в четырех компаниях - в сфере нефти и газа, розничной торговле, организации корпоративных мероприятий, а также личным помощником. В среднем поиск работы занимает от 2-3 недель до полугода в зависимости от того, на какую должность и компанию вы нацелены.

Нужно иметь в виду, что жить в ОАЭ дорого. Чтобы поддерживать комфортный уровень жизни, необходим ежемесячный доход в районе 5 тысяч долларов - в этом случае можно обеспечить себя арендованным жильем, автомобилем и возможностью проводить время как хочется.

Что касается реальных зарплат, разброс большой. Я знакома с людьми с зарплатой в 600 долларов в месяц, как правило, они делят аренду на жилье с сожителями и экономят на всем. Я также знаю тех, кто зарабатывает 13,5 тысячи долларов, и их образ жизни гораздо более разнообразен.

Проще найти работу в сфере обслуживания, например, в продажах и аренде недвижимости. Но нужно иметь в виду, что существует конкуренция в лице филиппинцев, например, которые соглашаются на менее комфортные условия работы и более низкие зарплаты, хотя их квалификация часто не соответствует требованиям работодателей.

Сетевые салоны красоты

Большой популярностью в Дубае пользуются сетевые салоны красоты, где вам одновременно могут сделать маникюр, педикюр, ресницы, брови, массаж шеи, плеч и головы, а также экспресс-уход за кожей лица. Сидя в кресле, можно попивать чай и читать журнал. Такие салоны посещают как арабские девушки, так и европейки. Ценник варьируется, часто есть специальные предложения на набор из нескольких услуг. Но, для сравнения, маникюр - педикюр с обычным покрытием лаком плюс массаж будет стоить около 45 долларов.

Еще есть частные салоны красоты, в которые ходят в основном арабские барышни и очень редко европейки. В таких салонах цены в разы ниже, но и сервис не так хорош, как в сетевых заведениях.

Из Москвы в Нью‑Йорк: бывшая стюардесса «Трансаэро» о том, чем американцы лучше русских>>

Без поцелуев и алкоголя

Дубай абсолютно космополитичный город. Коренного населения в ОАЭ около 15%, остальные - экспаты и туристы. В таком смешении культур и нравов находиться очень необычно. Границы дозволенного и запрещенного сильно размываются, их невозможно контролировать на все сто. Поэтому в торговом центре можно встретить полуобнаженных англичанок или русских барышень, несмотря на то, что во всех общественных местах размещают информацию с правилами поведения и примерами приемлемой одежды.

Вероятность, что вас выгонят из ТЦ, метро или кафе за оголенные колени или декольте, ничтожно мала.

Я люблю следовать принятым правилам и чувствую себя исключительно неловко рядом с арабской семьей, стоя в коротких шортах.

Кроме одежды есть и более жесткие запреты, например, сухой закон. Распивать спиртное в общественных местах строго запрещено, и у нарушителя будут очень большие проблемы, если его арестуют.

Алкоголь можно законно приобрести и употребить в гостинице, ресторане или клубе при отеле. Также есть специализированные алкогольные магазины, в которых можно купить продукцию, но только при наличии лицензии, которую нужно отдельно оформлять и заплатить за нее.

Нарушение правил дорожного движения тоже влечет очень строгое наказание.

И еще нельзя публично проявлять чувство к партнеру. Сейчас мне уже проще, но в первое время нужно было прикладывать усилия, чтобы не поцеловать мужа в общественном месте.

Здесь вы точно не увидите безудержно целующихся влюбленных на улицах.

Но мило держать друг друга за руку или тепло обнять любимого человека никто не запретит.

Наши друзья арабы были помолвлены два с половиной года, прежде чем поженились. В период помолвки они жили отдельно друг от друга и встречались только в компании друзей. Спрашивать, была ли у них близость в этот период, я не решалась. У них появилась прекрасная дочка через 9 месяцев после свадьбы. Я думаю, все очень консервативно.

Из Москвы в Айову: выйти замуж через «Тиндер» и разочароваться в свободе>>

Стоит ли переезжать

© из архива Ольги

Как ни странно, мы практически не общаемся с русскими в Эмиратах. У меня есть несколько знакомых русских девушек, но мы видимся крайне редко.

Знаю, что есть сообщества русскоговорящих, много людей переезжают из Узбекистана, Украины и Казахстана. ОАЭ очень комфортная страна для мусульман из Татарстана, Узбекистана, Кыргызстана. У них здесь повышается уровень жизни, к тому же одна религия - и есть все условия, чтобы в любом месте в любое время совершить намаз.

Я занималась изучением арабского языка на курсах, но он мне не особо пригодился, так как местные всегда переходят на английский, когда общаются с европейцами.

На английском в ОАЭ говорят все. Его учат в школах, на нем ведут деловую переписку, показывают фильмы в кинотеатрах. Знания английского языка будет достаточно для общения, но, придя в госучреждение, где все эмиратцы, всегда полезно поздороваться или поблагодарить на арабском языке.

Это мусульманская страна, поэтому будьте готовы, что под окном в 5 утра будет звучать азан, то есть призыв к молитве, а свинину можно будет приобрести только в специализированных отделах.

Если честно, я бы никогда не решилась переехать в ОАЭ сама. Без помощи моего мужа мне было бы крайне сложно привыкнуть к жизни в мусульманской стране и наладить быт в целом.