РИАМО - 31 окт. Набережную под Шелепихинским мостом через Москву-реку, соединяющим Шмитовский проезд и Большую Филевскую улицу, планируют благоустроить, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Город продолжает программу благоустройства набережных и прилегающих территорий. После реконструкции небольшого участка набережной, площадь которого составляет всего 2,76 гектара, станет доступным для всех жителей округа и войдет в сеть рекреационных пространств ЗАО», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что сейчас, чтобы попасть на другую сторону Шелепихинского моста, москвичам приходится обходить по служебным проездам и узким тротуарам более километра. А в будущем они смогут добраться до нужного им места по набережной пешком или на велосипеде.

Сейчас в этом районе западной части Москвы активно развивается жилищное строительство. Возводятся современные жилые комплексы: Only, «Береговой», «Западный порт». Параллельно появляется удобная транспортная и развитая социальная инфраструктура, а также общественные пространства, где люди смогут отдохнуть, почувствовать себя ближе к природе.

Вначале будет укреплен берег реки, для чего строители возведут подпорную стенку. И только потом начнется благоустройство. Также планируется, что после реконструкции на набережной будут созданы условия не только для беспрепятственного движения пешеходов вдоль реки, но и для комфортного отдыха.