РИАМО - 31 окт. С начала кампании по вакцинации в Московской области прививку от гриппа сделали порядка 2 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Менее двух месяцев назад в Подмосковье стартовала прививочная кампания против гриппа. Мы планируем привить в этом году порядка 3,6 миллиона человек, в том числе около 1 миллиона детей. Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Важно, что процедура не займет более 15 минут», – сказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Значкова.

Она отметила, что вакцинация является единственным надежным способом защититься от гриппа. Причем основную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, которые она за собой влечет. Благодаря прививке, организм формирует иммунитет к вирусной инфекции.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком – к врачу-педиатру. Он проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на прививку.

Вирусы «Брисбен», «Колорадо» и «Пхукет»: чего ждать от гриппа в 2019 году>>