РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 31 окт. Делегация бизнес-леди Котельников вместе с заместителем главы городского округа Марией Галузо посетила областной форум «Женское предпринимательство», который проходил в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Мария Галузо и представительницы женского бизнес-сообщества города Котельники приняли участие в работе регионального форума, посвященного поддержке женского предпринимательства, который прошел в четверг в Люберцах. На форуме была организована выставка продукции женских стартапов со всей Московской области», – говорится в сообщении.

Также работали четыре секции: по маркетингу, поддержке женского бизнеса, работе бизнеса с банками и отдельная секция для сотрудников администраций, курирующих вопросы развития бизнеса в рамках обмена опытом и выработки совместных действий.

«Нежный бизнес» – новый слоган в бизнес-среде Московской области. Присутствующая на мероприятии заместитель министра инвестиций и инноваций Надежда Карисалова рассказала о мерах поддержки малого бизнеса в регионе, сделав акцент на женскую аудиторию. Были продемонстрированы ролики о создании женского бизнес-сообщества Московской области, в которое может вступить любая начинающая бизнес-леди.