РИАМО - 31 окт. Строительство детской клиники в городском округе Красногорск является стратегической задачей в сфере здравоохранения Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» прошло в четверг под председательством президента России Владимира Путина.

«Наша стратегическая задача - строительство детской клиники, которой, к сожалению, пока нет и нужна позарез. Поддержку президента мы получили в национальном проекте», - сказал Воробьев журналистам по итогам работы Госсовета.

Он отметил, что строить клинику планируется в Красногорске, она будет отвечать всем современным стандартам.

Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова ранее сообщала, что в этом году заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству областной детской больницы в Красногорске на 420 мест.