РИАМО - 31 окт. Столичные следователи предъявили мужчине обвинение в причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего его смерть, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть)», – сказала собеседник агентства.

В ночь с 29 на 30 октября между мужчинами в квартире возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 24-летнему знакомому множественные удары в область тела и головы, от которых он умер.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.