РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 окт. Госавтоинспекторы провели совещание с представителями пассажирских автотранспортных предприятий Балашихи и Реутова, на котором рассказали о требованиях к безопасности пассажирских перевозок, снижении уровня аварийности и скором создании общей базы водителей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Рабочее совещание прошло в четверг на базе автоколонны №1377. На нем присутствовали представители ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», теротдела №3 управления регионального административно-транспортного контроля и государственного автодорожного надзора, руководители пассажирских автотранспортных предприятий Балашихи и Реутова.

«Основной целью мероприятия было обсуждение обеспечения безопасности перевозок, снижение аварийности на пассажирском транспорте. Мы планируем создать общую базу всех водителей, работающих на пассажирском транспорте Балашихи и Реутова. Если они допустят какие-либо нарушения ПДД, то будут зафиксированы в этой базе, там будет и информация об увольнениях по отрицательным мотивам», – сказал замначальника ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Евгений Мартынов.

Он добавил, что это поможет другим транспортным компаниям, куда может прийти устраиваться на работу водитель-нарушитель, не сделать ошибки при приеме на работу нового сотрудника. По этому вопросу ГИБДД взаимодействует с коллегами из других служб и компаниями-перевозчиками.

Сотрудники ГИБДД представили статистику аварийности и отметили, что основными причинами совершения ДТП по вине водителей пассажирского транспорта является низкий уровень транспортной дисциплины: нарушение скоростного режима, прием оплаты за проезд во время движения транспорта, высадка и посадка пассажиров вне остановок.

Для повышения безопасности на пассажирском и коммерческом транспорте внедряют системы видеонаблюдения для фиксации ДТП, получения информации о дорожной обстановке, но ряд водителей отключает видеорегистраторы, что также является нарушением с их стороны.

В конце мероприятия сотрудники ГИБДД рекомендовали руководителям автопредприятий усилить контроль за транспортной дисциплиной водительского состава, ужесточить меры воздействия на нарушителей ПДД, более ответственно подходить к подбору кадров.

С начала 2019 года в Балашихе и Реутове зарегистрировано 5 ДТП, случившихся по вине водителей общественного транспорта, что на одно больше, чем в 2018 году, в результате чего пострадали шесть человек. Три случая на счету водителей автоперевозчика «Восток-Авто».