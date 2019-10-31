РИАМО - 31 окт. Очереди в подмосковные поликлиники, фельдшерско-акушерский пункты, к врачам общей практики должны остаться в прошлом, благодаря цифровизации удастся сократить бумажную волокиту, сделать первичное звено комфортным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в Светлогорске под председательством президента России Владимира Путина состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

«Самое сложное и ответственное направление - это система здравоохранения, все мы очень активно пользуемся, и хотим, чтобы она была эффективна и успешна. Сегодня акцент был на первичное звено - педиатры, терапевты, узкие специалисты, работа поликлиник. <...> Очереди нужно исключить, сделать удобным посещение врачей», - сказал Воробьев журналистам по итогам заседания Госсовета.

Он отметил, что ключевое значение имеет цифровизация - электронная очередь, электронные рецепты, необходимо исключить лишнюю беготню пациентов.

«Все эти технологии мы стараемся внедрить, в том числе (внедряем - ред.) бережливую поликлинику. Там эффективность работы врача гораздо выше, бумажная волокита уходит на сестринский пост», - заключил Воробьев.