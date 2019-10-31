РИАМО - 31 окт. Подмосковные власти утвердили границы территории и режима использования территории выявленного объекта культурного наследия – парка усадьбы Опалиха-Алексеевское в городском округе Красногорск, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

«Граница территории объекта определена в составе документации «Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Парк бывшей усадьбы Николевых-Юсуповых «Опалиха-Алексеевское», вторая половина XVIII – начало XX веков» Московская область, городской округ Красногорск, микрорайон Опалиха», – говорится в документе.

Утверждение границы территории и режимов использования позволят обеспечить сохранение объекта в его историческом окружении, а также сохранение территории, непосредственно занятой объектом и связанной с ним исторически и функционально.

Принятие проекта распоряжения не потребует увеличения расходов бюджета Московской области.