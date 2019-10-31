РИАМО - 31 окт. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства столичного ГСУ доложить о ходе расследования дела о насилии жительницы столицы в отношении трех опекаемых детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Проверка показала, что находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

«Женщина попыталась скрыться от органов следствия вместе с малолетними детьми, в связи с чем была объявлена в розыск. Их местонахождение было установлено во время съемки одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Подозреваемая была задержана в съемочном павильоне и доставлена к следователю», – говорится в сообщении.

Органы опеки Южного административного округа Москвы изъяли детей у женщины. В ближайшее время ей предъявят обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Бастрыкин указал на необходимость максимально оперативно разобраться в нарушении прав малолетних и дать оценку связанным обстоятельствам. Он поручил обеспечить тщательное расследование преступления силами опытных следователей столичного ГСУ СК.