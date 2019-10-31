РИАМО - 31 окт. В День народного единства, 4 ноября, в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа состоится яркое масштабное событие «Подмосковье объединяет», в рамках которого подготовили множество разнообразных и интересных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

На площадке праздника будут представлены основные направления, интерес к которым объединяет людей по всему миру, вне зависимости от страны проживания и национальности – это забота об экологии, спорт и здоровый образ жизни, музыка и национальное единство, встречи с известными людьми. Начало мероприятия в 12:00, вход свободный.

«Все площадки будут интерактивными – жители Московской области смогут продемонстрировать свои знания и навыки, принять участие в квестах, повысить культуру раздельного сбора мусора и сдать на утилизацию различные предметы, включая бытовую технику и макулатуру, ощутить эффект присутствия в открытом космосе и подискутировать на интересующие темы с известными людьми», – отметила исполняющий обязанности министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она отметила, что площадка проведения мероприятия выбрана не случайно – летом здесь проходил международный фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код», объединивший более 80 участников различных национальностей из 26 стран мира. Итогом фестиваля стало открытие музея уличного искусства под открытым небом. Экспонаты музея – изображения, нанесенные известными художниками на фасады многоэтажных домов и технических зданий, радуют местных жителей по сей день.

На основной сцене праздника «Подмосковье объединяет» пройдут выступления музыкальных коллективов, игры и викторины. В тематической зоне «Музыка» посетителей ждет необычный музыкальный перформанс: скрипачки на крыше и пианист на фургоне автомобиля.

В зоне «Национальное единство» пройдут выставки, мастер-классы, игры и выступления национальных коллективов. Незабываемые впечатления от «эффекта присутствия» в Открытом космосе получат посетители мобильного планетария, расположенного в зоне «Космос».

В зоне «Экология» жители микрорайона и гости праздника смогут поучаствовать в экологической акции: сдать в утилизацию шины, ненужные вещи, макулатуру, батарейки и бытовую техники, и тем самым внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Все участники акции получат поощрительные призы.

В зоне «Литература» пройдет книгообмен, декламация известных литературных произведений, а также любой желающий сможет подойти к открытому микрофону и прочитать отрывок любимого автора. В зоне «Спорт» можно размяться в интерактивной зоне бокса или поучаствовать в спортивном квесте-марафоне. Победителей ждут призы.

В рамках тематического направления «Встречи с интересными людьми» в 13:00 все желающие смогут пообщаться с летчиком-космонавтом Максимом Сураевым, олимпийским чемпионом Александром Легковым и телеведущей Оксаной Пушкиной.

В 14:00 в здании школы №17 на вопросы собравшихся ответит заслуженный артист РФ Алексей Огурцов. Эксклюзивный гость мероприятия – заслуженный артист РСФСР Азарий Плисецкий ответит на вопросы из зала, а самым активным участникам подарит книгу со своим автографом. Встреча состоится в 13:30 в здании школы №17.