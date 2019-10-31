РИАМО - 31 окт. В Серпухове на 96% завершили реализацию проекта благоустройства Привокзальной площади, получившего название «Сад времени», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Пространство площади будет сформировано двумя пешеходными зонами. В северной части площади – многофункциональная зона, с памятником Дмитрию Донскому и его брату Владимиру Храброму (основателю Серпухова). В этой зоне можно познакомиться с историей города. Площадь предназначена для активной городской жизни. Она окружена зелеными насаждениями, деревьями, ландшафтными группами. Вода и тень от деревьев позволит жителям и гостям города отдохнуть в этом пространстве в ожидании автобуса или электропоезда», - отмечается в материале.

В то же время южную часть Привокзальной площади сделают максимально зеленой. Уже осуществлено устройство цветников, проведено комплексное озеленение.

На данный момент уже установлен памятник, современное освещение и видеонаблюдение, обустроена дорожно-тропиночная сеть и велодорожки. Кроме того, в рамках проекта уже установили павильоны общественного транспорта и малые архитектурные формы.

«Сад времени» будет зеленым пространством, основной задачей которого является достижение комфорта людей, формирование всесезонной декоративности территории для визуального разнообразия в разное время года», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.