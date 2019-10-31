РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 31 окт. Учитель школы №2 подмосковных Котельников Павел Сысуев принимает участие в областном проекте «Методический автобус», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Проект «Методический автобус» – творческое путешествие лучших педагогов и директоров Подмосковья по образовательным учреждениям региона целью передачи передового опыта, оказания методической помощи, консультирования по различным профессиональным вопросам.

«Учитель начальных классов, победитель конкурса «Педагог года Подмосковья» в номинации «Учитель года» Павел Сысуев принимает участие в проекте «Методический автобус», который реализуется на территории Московской области с 2018 года», – говорится в сообщении.

В рамках проекта «Методический автобус» лучшие подмосковные учителя и директора посещают различные муниципалитеты и делятся передовым педагогическим опытом с коллективами общеобразовательных организаций. Члены клуба «Педагог года Подмосковья» и клуба директоров региона проводят мастер-классы и практические занятия, направленные на повышение профессиональных педагогических и управленческих компетенций.

30 октября «Методический автобус» сделал остановку в городе Талдом, а в четверг – в Дмитрове.