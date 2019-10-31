РИАМО - 31 окт. Московская область заняла призовые места на VII Всероссийской ярмарке событийного туризма Russian Open Event Expo, которая проходила в рамках IX Туристского форума «Открытый Крым» с 29 по 30 октября в Симферополе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В рамках мероприятия состоялся всероссийский конкурс в области событийного туризма, в которых принимали участие муниципальные образования всех уровней, субъекты РФ, а также проекты и мероприятия в сфере спортивного, культурного, гастрономического и делового туризма.

«Московская область взяла четыре награды. Подмосковье оказалось в числе призеров в номинации «Лидер событийного туризма», – отмечается в материале.

Первое место в номинации «Лучшая историческая реконструкция» занял фестиваль «Душоновские маневры» из Щелкова, третье место в этой же номинации занял фестиваль военно-исторической реконструкции событий Отечественной войны 1812 года «Бой на реке Вохна» из Павловского Посада.

В номинации «Лучшее фольклорное событие» первое место занял международный фестиваль сказки «Золотая рыбка» в Захарове (Одинцово). Также специальный приз в номинации «Лучшее гастрономическое событие» получил фестиваль «Волоколамский плодовый день».