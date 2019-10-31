РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 31 окт. В подмосковных Котельниках для одиннадцатиклассников состоялся тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«30 октября прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме на базе МБОУ КСОШ №3. В тренировке приняли участие все выпускники 11-х классов города Котельники, планирующие сдавать экзамен по информатике и ИКТ в период ЕГЭ 2020 года», – говорится в сообщении.

Компьютерная технология сдачи экзамена позволяет получать экзаменационные материалы в день проведения экзамена, выполнять задания работы на персональных компьютерах, проверять правильность разработанных программ. В течение всего экзамена обучающимся доступны текстовые процессоры, редакторы электронных таблиц, калькулятор и системы программирования.

«Тестовый экзамен прошел в штатном режиме и без замечаний. Апробация компьютерной формы сдачи ЕГЭ по информатике проходила в единый день, утвержденный приказом министерства образования Московской области», – завершается в сообщении.