РИАМО - 31 окт. Ни одно предприятие, которое входит в нацпроект по повышению производительности труда в стране, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Федеральное агентство новостей.

Минтруд РФ обсудило ранее эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на заводах, входящих в национальный проект по повышению производительности. Заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский отметил, что реакция компаний говорит о том, «что никому это не нужно». Предприятия страны отказались перейти на четырехдневку.

«Потому что производительность, она все-таки о другом - не о том, чтобы рабочий день понизить, а о том, чтобы просто он был эффективным», – уточнил Засельский.

Он добавил, что укороченная рабочая неделю может заинтересовать представителей творческих профессий, таких как архитекторы и программисты, тогда как в национальном проекте по повышению производительности труда участвуют в основном промышленные предприятия.

Ранее эксперты предупредили, что введение в стране четырехдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может оказать негативное влияние на продолжительность жизни россиян.

Специалисты НИИ медицины труда имени академика Измерова предупреждают, что смена привычного трудового графика у россиян может привести к росту внезапной смертности на рабочем месте. Также заявлено, что на работе может вырасти количество стрессовых ситуаций.

О введении четырехдневной рабочей недели ранее заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркивал, что она может стать основой для социально-трудового контракта.