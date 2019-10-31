РИАМО - 31 окт. Шестилетнего мальчика доставили в тяжелом состоянии в приемный покой Мытищинской городской клинической больницы Минздрава Подмосковья, в момент поступления у ребенка были нарушены сознание и речь, мальчик видел галлюцинации, у него отнимались ноги, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«У нас была невысокая температура, сопли и кашель. Обычная сезонная простуда. В этот день я оставила сына дома. Он играл, хорошо ел. Часов в пять встретил сестру, пообщался с ней. А уже в 17:50 я вызвала скорую помощь. Ребенок резко стал вялым, у Вани начали отказывать ноги. Скорая приехала очень быстро. Когда у сына начались галлюцинации, нас незамедлительно повезли в больницу, в реанимацию», - сказала мать мальчика Оксана Дерюгина.

Врачи сначала предположили, что ребенок, возможно, случайно съел сильнодействующие таблетки, поскольку галлюцинации продолжались, он сильно кричал. Однако анализы эту версию опровергли. Мальчику становилось только хуже. Но вскоре врачи диагностировали у ребенка вирусный энцефалит и своевременно назначили лечение. Причиной энцефалита и поражения центральной нервной системы стал вирус герпеса.

«Мы сразу начали лечение, в том числе противовирусную терапию. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, наблюдается положительная динамика, восстановилась речь, он начал самостоятельно ходить. И мы все рады за мальчика. И нужно помнить, что масса вирусов может спровоцировать и запустить подобные процессы. Это жизнь, и никто от этого не застрахован. Не нужно заниматься самолечением, при любых проявлениях простуды обращайтесь к врачам», – напомнила заведующая детским неврологическим отделением Марина Шведова.

Вскоре ребенка выпишут из больницы, и он продолжит заниматься спортом и играть со сверстниками.

Мать ребенка поблагодарила всех врачей Мытищинской больницы, кто принимал участие в спасении ее сына, за профессионализм, оперативность и доброе сердце.